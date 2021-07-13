«الشارقة الرياضي» يناقش مشروع المدينة الأولمبية

الشارقة (الاتحاد)

واصلت لجنة الألعاب الفردية بمجلس الشارقة الرياضي، استعراض التقارير الخاصة بخطة عمل مشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية، ومتابعة المهام والأدوار المكلف بها أعضاء اللجنة، جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقدته برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، وحضور الأعضاء بخيت سعيد القرص، وأحمد إبراهيم الطيب، وخالد الريسي، وعبيد عبدالرحمن العسم، ومحمد شلش مقرر اللجنة.

ونقل عبدالملك جاني تحيات رئيس وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، على الجهود المبذولة في عمل اللجنة، حيث استعرض الأعضاء مختلف المعايير الخاصة بمشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية، من مختلف الجوانب والتجهيزات اللوجستية وغيرها، من حيث المنشآت والمرافق اللازمة والخدمات اللوجستية المطلوبة والمؤسسات المتعاونة للمدينة الرياضية.

وناقشت اللجنة تقرير دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، خلال الشهر الحالي، لاستخلاص أهم النقاط والاستفادة منها في ملف مشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية، وتحديد المعايير المختلفة والنقاط الأساسية الواجب توافرها في الفعاليات المصاحبة ضمن القرية الأولمبية، وفقاً للعديد من العوامل.

وأشار عبدالملك جاني أنه تعمل اللجنة على إنجاز عدد من التقارير الخاصة بمشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية، حيث يمثل هذا المشروع أهمية كبرى للارتقاء بالرياضة واستضافة الفعاليات لما تملك «الإمارة الباسمة» من بنية رياضية متميزة تحتوي علي العديد والكثير من المنشآت والملاعب الرياضية، سواء للألعاب الفردية أو الرياضات الجماعية، ويأتي ذلك للارتقاء بالرياضة في «الإمارة الباسمة» بوجه خاص، والإمارات عموماً.