اتحاد الكرة يطلق الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين

دبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم «الثلاثاء» الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين للموسم الكروي الجديد 2021-2022، والتي تمتد إلى 4 أكتوبر المقبل، وذلك حسب التعميم السنوي المعتمد، حيث يسمح خلال هذه الفترة بقيد وتسجيل اللاعبين بالفريق الأول بالأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى.

وحددت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الفترة من 27 سبتمبر إلى 4 أكتوبر لانتقالات اللاعبين محلياً فقط، على أن يبقى انتقال اللاعبين إلى خارج الدولة مستمراً كالمعتاد.

وقال هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن اللجنة حرصت خلال الفترة الماضية على عقد ورش عمل للأندية، تم خلالها شرح كافة البنود الخاصة بالتعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين، إلى جانب الرد على كل الاستفسارات الواردة من الأندية.

وأضاف الزرعوني أن اللجنة استحدثت نصاً على التعميم السنوي يُتيح للأندية إجراء انتقالات محلية للاعبين «إعارة - انتقال - تسجيل جديد»، خلال الفترة الأولى للتسجيل، وذلك بعد التنسيق بين لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ورابطة المحترفين وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، مشيداً بتعاون الأندية والتزامها بالقرارات الصادرة عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي تتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي.