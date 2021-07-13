تغيير جديد في عضوية «رابطة الأندية الأوروبية»

دوسلدورف (د ب أ)

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم «إيكا» اليوم، أن فيرناندو كارو رئيس نادي باير ليفركوزن أصبح ثالث ممثل من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» ينضم إلى مجلس إدارة الرابطة.

وبالإضافة إلى كارو، يتواجد كل من هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند بالإضافة إلى مايكل جيرلينجر مدير الموارد البشرية والشئون القانونية لنادي بايرن ميونيخ، ضمن مجلس إدارة الرابطة.

ويتواجد 24 عضواً في المجمل كجزء من مجلس إدارة الرابطة والتي تمثل 230 نادياً أوروبياً.

وغادر ستة أعضاء الرابطة بعد محاولة 12 نادياً لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، ومنهم أندريا أنييلي رئيس الرابطة السابق ورئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي تم استبداله بناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. إلى جانب كارو، انضم دان فريدكين رئيس نادي روما الإيطالي وأوليج بيتروف رئيس نادي موناكو الفرنسي إلى عضوية مجلس إدارة الرابطة.

وقال كارو: كرة القدم الأوروبية تواجه تحديات كبيرة، ليس فقط بسبب جائحة كورونا وعواقبها، بل لأن هناك الكثير من العمل في الأعوام القادمة.

وأضاف: أنا سعيد لأننا، كممثلين للبوندسليجا، سيكون لنا كلمة أكبر ووزن لتشكيل مستقبل كرة القدم.