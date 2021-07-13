«العميد» يستهدف 40 لاعباً في «المشروع الذكي»

مراد المصري (دبي)

سيراً على النهج الباحث عن اعتماد الذكاء الاصطناعي والبيانات، في عملية التطوير المستمر لجميع نواحي الحياة، أعلن النصر عن إطلاق مركز بيانات المواهب الذي يستهدف 40 لاعباً من أكاديمية كرة القدم، ضمن فرق المراحل السنية، والذي يقوم على جمع بيانات اللاعبين بأساليب غير تقليدية، منها الشريحة التي سيتم وضعها في أحذية اللعب، وغيرها من عمليات الرصد، وجمع البيانات للعمل على تعزيز المستويات ورفع كفاءة اللاعبين، من أجل مستقبل أفضل للاعبين الناشئين على المدى الطويل.

وجاء الكشف عن تفاصيل المشروع، بحضور عادل شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، المشرف العام على أكاديمية الكرة، الذي أكد أن إطلاق هذه المبادرة تأتي ضمن خطط تطويرية نسعى من خلالها في «العميد»، إلى العمل بشكل علمي ودقيق ومنهج، مبني على الأرقام والإحصائيات، لإعداد ملف رقمي لكل لاعب، لمراقبة تطور مستواه على مدار السنوات، والسعي لتعزيز مواطن القوة وعلاج مواطن الضعف أو تصحيح مساره بالشكل المطلوب.

وأشار شاكري إلى أن كبار الأندية الأوروبية تقوم باستخدام هذا النوع من عملية جمع وتحليل البيانات، مثل ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، ومختلف الأكاديميات في كرة القدم الإسبانية وغيرها، وهي تمنح القدرة على رصد اللعب الفعلي للاعبين والمهارات الخاصة بهم، وممكن أن تسهم في تصحيح موقع اللاعب في أرضية الملعب على سبيل المثال، حيث تقوم الشريحة التي سيتم تثبيتها في أحذية اللاعبين بقياس سرعة اللاعب وتقييم مستوى اللياقة والمسافة المقطوعة في الملعب، وغيرها من العوامل الأخرى.