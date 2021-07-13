الأندية السعودية تتنافس على ضم «جناح القادسية»

الرياض (د ب أ)

أبدت عدة أندية سعودية رغبتها في ضم حسن العمري جناح فريق القادسية، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم، أن إدارة القادسية لم تتوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ بخصوص العمري، كما أوضحت أن النادي تلقى عرضين من الشباب والتعاون بشكل رسمي.

وأضافت أن هناك أندية أخرى ترغب في ضم اللاعب ومن بينها الهلال، لكن الأخير لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لضم العمري.

وتابعت التقارير ذاتها أن المناقشات لازالت جارية بشأن اللاعب، حيث وصلت المفاوضات إلى ثمانية ملايين ريال سعودي، لكن هناك رغبة لدى القادسية في رفع المبلغ، ليصل إلى عشرة ملايين مع الاتفاق على آلية الدفع بشكل مناسب لا يتضرر منه النادي.

وكان القادسية قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما احتل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة، ليرافق فريقي العين والوحدة إلى الدرجة الأولى.