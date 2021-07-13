«الضبابية» تغلف بداية «الفارس»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تغلف «الضبابية» فريق الظفرة الذي بدأ تحضيراته للموسم الجديد يوم السبت الماضي، حيث لم تكتمل قائمة «الفارس» إلى الآن، بسبب ظروف مختلفة، فيما لم يُحسم أي ملف متعلق باستقطاب لاعبين مواطنين أو أجانب، في انتظار اجتماع مجلس إدارة النادي الجديد.

وعلمت «الاتحاد» أن هناك توجهاً للجلوس مع سهيل المنصوري الذي انتهى عقده في يونيو الماضي للتجديد، واقترب اللاعب بجانب سلطان الغافري، من إنهاء الفترة الأولى من الخدمة الوطنية، بينما لم تتضح الرؤية، فيما يحتفظ النادي بخالد الدرمكي الذي ينتهي عقده في 2023، أم ينتقل إلى اتحاد كلباء، والأمر نفسه ينطبق علي خالد السناني الذي وصل النادي طلباً من شباب الأهلي لانتقاله.

على صعيد متصل، ما زال ملف الأجانب يراوح مكانه، حيث يحتاج الفريق إلى 3 لاعبين، لتعزيز خطوط اللعب المختلفة، بجانب السنغالي ماكيتي ديوب الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويوجد الهولندي ميخاييل روشفيل لاعب الفريق السابق، ويؤدي تدريبات خاصة بصالة الحديد، بعيداً عن الفريق الأول الذي يواصل تدريباته اليومية بملعبه في منطقة الزعفرانة بأبوظبي، وليس معروفاً تجديد تعاقد اللاعب من عدمه.

وعلى صعيد الاستقطابات، أكد مصدر أن التوجه بعد اجتماع مجلس الإدارة، هو طلب استعارة مهند العنزي من العين، والبحث عن استقطاب لاعبين جدد من أندية أخرى على سبيل الإعارة، أو الانتقال بصفة نهائية، متوقعاً أن تبدأ الخطوات الحقيقية في هذا الاتجاه الأسبوع المقبل، الذي يشهد أيضاً حسم اختيار المدرب، وهل يتم التعاقد مع مدير فني جديد، أم يستمر السوري محمد قويض الذي يشرف على إعداد «الفارس» حالياً.