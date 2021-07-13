عبدالله علي: «الزعيم» يعتمد المصداقية والشفافية مع جماهيره

العين (الاتحاد)

أكد عبدالله علي مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أنهم حريصون على اعتماد سياسة المصداقية في الطرح، وتمليك جماهير النادي الحقائق، والتعامل بمبدأ الشفافية، إيماناً منهم بأحقية كل من ينتمي إلى النادي، في معرفة أدق التفاصيل المرتبطة بالفريق.

وأشار إلى أن المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، اطلع على التفاصيل كافة المرتبطة بمردود لاعبي الفريق في الموسم الماضي، قبل أن يباشر مهامه التدريبية، وقال: يتميز عمل مدرب العين الجديد، بالدقة والتنظيم، ويتمتع ريبروف بشخصية رائعة تعزز من علاقته باللاعبين، وأجرى خلال اليومين الماضيين، بعض الاجتماعات المهمة مع عدد من لاعبي «البنفسج»، قبل وبعد الحصص التدريبية، والتي ناقش من خلالها الأمور المرتبطة بالعمليات الفنية والشؤون التنظيمية الخاصة بطبيعة عمله خلال المرحلة المقبلة.

وكشف عبدالله علي أن المدرب منح اللاعبين الدوليين، بندر الأحبابي وكايو كانيدو، راحة قصيرة، لالتقاط الأنفاس، وينضمون إلى المعسكر في غضون الأيام القادمة، في حين تقرر أن يلتحق لاعبو المنتخب الأولمبي، خالد البلوشي ومحمد عباس وناصر الشكيلي بمعسكر إسبانيا، بعد انتهاء معسكر صربيا يوم 16 يوليو الجاري.

وأشار مشرف العين إلى أن اللاعبين الذين التحقوا بالخدمة الوطنية، وحصلوا على هذا الشرف الكبير، لن يتواجدوا مع بعثة الفريق بإسبانيا، ويلتحقون بالتدريبات بعد العودة من المعسكر الخارجي.

وحول تكليفه بمهمة الإشراف على الفريق، قال: أعرب عن بالغ تقديري لمجلس إدارة شركة كرة القدم، برئاسة مطر الدرمكي، على الثقة التي اعتبرها تكليفاً ومسؤولية كبيرة، أسأل الله أن يوفقني وجميع أعضاء الفريق فيها، وأبناء هذا الصرح الكبير جاهزون للعمل في خدمة النادي من أي موقع، وثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين الذين نعتبرهم على قدر التحدي والمسؤولية في الدفاع عن شعار النادي الكبير وإسعاد جماهيره الوفية.

وبشأن ملف المفاوضات لارتباط العين بعدد كبير من الأسماء، قال: أوجه التحية إلى اللجنة المعنية بهذا الملف، والواقع يؤكد أن العين ليس كأي نادٍ كرة قدم بالنسبة لجماهيره، والحقيقة نعتبر أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من الجمهور، ومن تنتهي فترة خدمتهم في النادي، نجدهم إلى جانب الفريق من على المدرجات، وهذه الخصوصية لا يمكن أن تجدها في أي مكان سوى العين، غير أن ملف المفاوضات محاط بتفاصيل عدة أحياناً، لا ينبغي الحديث عنها لاعتبارات قد تؤدي إلى التأثير السلبي والمزايدات، نعم الاجتهادات المرتبطة أحياناً تصادف الواقع، ولا يمكن الحديث حولها إلا في التوقيت المناسب.

وعن أهداف الفريق في الموسم الجديد، خصوصاً أن الجماهير العيناوية لا ترضى سوى بالوصول إلى منصة التتويج، قال: عازمون على إعادة العين إلى وضعه الطبيعي، وندرك جيداً أن هذا الأمر لا تقتصر أهميته بالنسبة للجماهير العيناوية فحسب، بل عودة العين تعزز من مكانة كرة القدم الإماراتية، مع الاحترام والتقدير لجميع الأندية بالتأكيد، حتى لا يفسر حديثي على نحو مخالف للقصد، وندرك جيداً ما المطلوب في المرحلة المقبلة، إذ لا يقتصر الأمر على جانب من دون الآخر، لأننا في العين أسرة واحدة، وسر تميز هذا الصرح يكمن في العمل بروح العائلة والفريق الواحد، بداية بالجماهير الذين نعتبرهم أهم أسباب قوة «الزعيم»، ولا بد من العمل يداً واحدة، ونظهر الثقة المتبادلة في اللاعبين والجهاز الفني والإداري، لأن المصلحة واحدة ونسأل الله السداد والتوفيق للفريق.

وعن اللاعبين الذين انتهت عقودهم مثل محمد فايز وشيوتاني، قال: أشكر جهود محمد فايز اللاعب الخلوق والظهير الأيسر الرائع، والياباني تسوكاسا شيوتاني على فترة عطائهم.

وحول وضع المقيمين والخلاف على مستواهم، ومدى الإضافة التي يقدمونها للفريق، قال: اللاعبون المقيمون المسجلون حالياً بالقائمة، تحت التقييم خلال المرحلة القادمة، وهناك تقرير فني يرفعه ريبروف، بعد المعسكر للجنة الفنية حول أدائهم.