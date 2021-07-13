«الصفراء أدرينالين» في «كلاسيكو الليجا»!

مراد المصري (دبي)

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، والعلامة التجارية «بوما» عن التصميم الجديد للكرة التي سيتم استخدامها في مباريات، خاصة خلال الموسم المقبل، وعلى رأسها مواجهة «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة ومباريات «الديربي» واللقاءات البارزة، وذلك للموسم الثاني على التوالي، وتحمل الكرة اسم «أدرينالين» وتتميز بـ «اللون الأصفر».

وجاء الكشف عن الكرة بطريقة متميزة، من خلال فيديو على طريقة الرسوم المتحركة اليابانية، بمشاركة اللاعبين لويس سواريز ويان أوبلاك وأنطوان جريزمان.

ستقام أغلبية مباريات «الليجا» بالكرة ذات «اللون الأبيض» التي تحمل اسم «أكسيليرت» على أن تتواجد الكرة الصفراء «أدرينالين» في لقاء «الكلاسيكو» ومواجهات «الديربي» واللقاءات الحاسمة على اللقب في الجولات الأخيرة في خطوة تسويقية.

وتشهد الجولتان رقم 10 و29، ظهور الكرة «أدرينالين» في ملعبي كامب نو وسانتياو برنابيو على التوالي، عندما يتواجه برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو.

وتتميز كرة «أدرينالين» المعتمدة من الفيفا بتصميم حصري من 8 لوحات داخلية، تتضمن أحدث التقنيات للحصول على كرة متطورة مع أفضل الديناميكا والقدرة على الاحتفاظ بالشكل مع زيادة المقاومة وتحسين الحساسية للتجاوب مع التسديدات.