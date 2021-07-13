«الملك جيمس» على أبواب «نادي المليار»!

مراد المصري (دبي)

اقترب نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس من دخول نادي أصحاب المليار دولار، مع توقعات بحصده 95.4 مليون دولار هذا الموسم، ليبلغ مجموع ما حققه من دخل خلال مسيرته مليار دولار بحلول عام 2022 بحسب مجلة «فوربس».

ليبرون جيمس الذي حصد 700 مليون دولار خارج صالات كرة السلة من الإعلانات والمشاريع التجارية خلال مسيرته، يتوقع أن يحقق خلال الموسم المقبل صافي دخل يبلغ 95.4 مليون دولار ليكمل رحلة المليار دولار.

سيكون جيمس رابع رياضي يصل إلى نادي المليار دولار، بعد تايجر وودز نجم الجولف، الذي وصل إلى هذا المبلغ عام 2009، والملاكم فلويد مايويذر عام 2017، والبرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2020.

تشير التوقعات أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أقرب رياضي للانضمام إلى هذا النادي الحصري، مع استمراره في مسيرته الحالية، والرواتب المتوقع أن يحصل عليها في ضوء استمراره في الملاعب.

المفارقة أن التقديرات تشير إلى أن الأميركي مايكل جوردان صاحب أكبر ثروة بين الرياضيين بأكثر من 1.6 مليار دولار، لكنه وصل نادي المليار، وحقق أرباحاً طائلة بعد اعتزاله، وليس خلال مسيرته.