«هريكين لين» يطارد لقب «جران بري»

دبي (الاتحاد)

يطمح «هريكين لين» لجودلفين، إلى تسجيل فوز ثانٍ على التوالي، من الفئة الأولى، في جران بري دي باريس، الممتد لمسافة الميل ونصف الميل، في الحدث الأبرز من حفل باستيل في لونجشامب بفرنسا، غداً «الأربعاء».

وأكمل الجواد المنحدر من نسل «فرانكل» ثنائية كلاسيكية لا تنسى لجودلفين وشارلي ابلبي، عندما انطلق بقوة مسجلاً الفوز بسباق «الديربي» الأيرلندي للفئة الأولى في كورا، يوم 26 يونيو الماضي.

وقبل ذلك حل «هريكين لين» في المركز الثالث خلف رفيقه في الإسطبل «اداير» في «الديربي» الإنجليزي للفئة الأولى في ابسوم داونز، في مطلع يونيو، وهي الخسارة الوحيدة التي تعرض لها الجواد من بين خمس مشاركات.

وبعد أن فاز في تجربته الأولى في نيوماركت خلال أكتوبر، كسب «هريكين لين» سباق كونديشنس في نيوبري، في أول ظهور له في عمر الثلاث سنوات، قبل أن يخطف لقب دانتي ستيكس للفئة الثانية في يورك.

وسيتولى وليام بيوك الذي قاد «هريكين لين» في جميع مشاركاته الأربع هذا الموسم مجدداً قيادة الجواد.

وقال شارلي آبلبي: يتجه «هريكين لين» إلى باريس في حالة جيدة، توقعنا أن يحتاج إلى بعض الراحة، بعد أن خاض سباقاً مرهقاً في «الديربي» الأيرلندي، ولكنه فاجأنا بالكيفية التي استعاد بها تألقه عقب السباق.

وأضاف: لقد تدرب بشكل جيد في نهاية الأسبوع، واخترنا أن نشارك بهذا السباق، حيث يوجد متسع من الوقت، حتى سباق سانت ليجر، وهذه تبدو فرصة جيدة، وآمل أن يفوز مرة أخرى على مسافة الميل ونصف الميل.

وفي ذات الحفل، يعود الجواد «سبليميس» بقيادة ميكايل برزلونا، للمشاركة على مسافة أطول بسباق بري موريس دي نويل للفئة الثانية على مسافة الميل وثلاثة أرباع الميل، بعد سلسلة عروض مميزة قدمها الجواد بإشراف أندريه فابر.

وتغلب ابن «شمردل» على «إن سووب»، الفائز على مستوى الفئة الأولى، بسباق بري لورد سيمور ليستد في لونجشامب، وحلّ بالميزان خلف نفس الجواد في مشاركتين لاحقتين، أحدثها بفارق نصف طول في سباق جران بري دي شانتي.