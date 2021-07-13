برشلونة.. «غلطة وندمان عليها»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن برشلونة الإسباني أدرك الدرس جيداً، ولا يريد أن يكرر ما فعله مع الأوروجواياني لويس سواريز، عندما أجبره على الرحيل إلى نادٍ منافس في نفس بطولة الدوري «الليجا»، مع لاعب آخر في الفريق، وهو الفرنسي أنطوان جريزمان الذي اشترط لرحيله عن «البارسا»، عدم اللعب لأي نادٍ إسباني آخر.

واعترفت إدارة «البلاوجرانا» بأن قرار الاستغناء عن سواريز، كان سيئاً جداً من جانب الإدارة السابقة للنادي «الكتالوني»، ولم يكن فكرة جيدة على الإطلاق، خاصة أن البيع تم لمصلحة نادٍ إسباني آخر منافس هو أتلتيكو مدريد، حيث تألق سواريز، وقاد «الأتليتي» إلى الفوز ببطولة «الليجا».

وسعى برشلونة للقيام بعملية شبيهة مع جريزمان هذا الصيف، على حد اعتراف الهولندي رونالد كومان المدير الفني، نظراً لأن النادي كان بصدد تخفيض إجمالي رواتب لاعبيه، حتى يتمكن من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يمثل أولوية أولى عند خوان لابورتا رئيس النادي.

وظهرت جهتان للرحيل، أمام جريزمان مؤخراً، الأولى في إنجلترا وتحديداً في مانشستر سيتي، وهو الخيار الذي يسمح للنجم الفرنسي باللعب مع فريق منافس دائم على البطولات والألقاب، ولكن بدا واضحاً أن اهتمام السيتي الأكبر انصب في اتجاه الإنجليزيين هاري كين وجاك جريليش.

الخيار الثاني، هو العودة مرة أخرى إلى أتلتيكو مدريد، وهو حل قابل للتنفيذ، لأن جريزمان نفسه لم يغلق الباب أمام فكرة العودة إلى «الأتليتي»، إلا أن الأنباء التي نشرتها صحيفة سبورت الموالية لـ «البارسا»، أفادت بأن برشلونة لا يرغب في تكرار حالة سواريز، حتى لوكان المقابل هو الحصول على خدمات لاعب الوسط ساؤول نيجيز.

وقالت الصحيفة: إن برشلونة يفضل بيع جريزمان إلى نادٍ خارج إسبانيا، في الدوري الإنجليزي أو الإيطالي، أكثر بطولتين جاهزتين لاستقبال جريزمان على حد قول الصحافة الإسبانية التي أشارت إلى ضرورة اللعب في أي منهما، إذا كان ينوي بحق الرحيل، أو يأمل برشلونة في بيعه.

وإزاء شرط «البارسا» بعدم بيعه لناد إسباني منافس، وشرط جريزمان بعدم اللعب، إلا لنادٍ قادر على المنافسة على البطولات، يبقى المبلغ الذي يطلبه برشلونة مقابل بيعه، مشكلة لأنه كبيرة جداً، وإن لم تكشف مصادر الصحيفة الإسبانية عن قيمته، وهو لا يتناسب أيضاً مع الوضع المالي السيئ للنادي «الكتالوني» في الوقت الحالي، والناجم عن تفشي جائحة «كوفيد - 19».