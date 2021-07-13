إريكسن.. «حالة قلق»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يتعجل الدانماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي، معرفة حقيقة ما يمكن أن يحدث بالنسبة لمستقبله الكروي، بعد الحادث الذي تعرض له على أرضية ملعب باركين كوبنهاجن، في لقاء منتخب بلاده أمام فنلندا، والذي انتهى بفوز الفلنديين 1-صفر.

إريكسن سقط مغشياً عليه من أن يلمسه أحد، على إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، ما كان من الممكن أن يخرج منها سالماً، لولا الجهود السريعة لـ «المسعفين» الذين تولوا علاجه على أرض الملعب، قبل نقله إلى المستشفى، نظراً لأن قلبه كان توقف تماماً لمدة لا تقل عن 30 ثانية.

ويرغب إريكسن في معرفة، ما إذا كان بمقدوره أن يواصل مسيرته على أعلى مستوى احترافي، أو بمعنى أدق ما إذا كان يستطيع العودة للعب مع ناديه الإيطالي من عدمه؟

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن إريكسن من المنتظر أن يصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية خلال أيام، أي بعد شهر تقريباً من الأزمة الصحية التي أصابته، وكادت أن تودي بحياته.

واضطر إريكسن إلى زراعة جهاز تنظيم لضربات القلب، كما أجرى فحوصات طبية عديدة، لتحديد السبب الحقيقي لمشكلته الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختبارات أخرى ستجري لإريكسن في مدينة ميلانو، وسيتم تقييم نتائجها لاحقاً، وأن النجم الدانماركي وأسرته على اتصال دائم مع إدارة النادي الإيطالي، من أجل متابعة الموقف.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن إدارة الإنتر استبقت الأحداث وأجرت اتصالات مع المستشفى الدانماركي الذي عالج إريكسن، وتبين لها احتمال عدم قدرة إريكسن على مواصلة اللعب على أعلى مستوى احترافي، والدليل - كما تقول الصحيفة - أن النادي ضم إلى صفوفه هذا الصيف لاعب الوسط المهاجم التركي هاكان تشالهان أوغلو «27 عاماً» القادم من إيه سي ميلان، ليكون بديلاً لإريكسن.