«فورمولا-1» تكشف عن «مفاجأة» الخميس

برلين (د ب أ)

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات «فورمولا- 1» أنه سيتم الكشف يوم الخميس المقبل للمرة الأولى عن سيارة بالحجم الطبيعي موديل عام 2022.

وذكرت «فورمولا-1» في بيان لها اليوم: إنه حدث ديناميكي سيأخذ الجماهير في رحلة بين العصور قبل الوصول إلى السيارة الأحدث على مر العصور.

وفي العام المقبل سيتم تطبيق مجموعة جديدة من اللوائح، وذلك بعد تأجيلها عام 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وتشمل التغييرات مقاس الإطارات، حيث وصل إلى 18 بوصة بدلاً من الإطارات التقليدية البالغ حجمها 13 بوصة، كما تم إعادة استخدام المؤثرات الأرضية للمرة الأولى منذ منع العمل بها في الثمانينيات من القرن الماضي وإدخال سلسلة من المكونات القياسية.

وذكرت «فورمولا-1» أن لجنة من الخبراء ستتحدث إلى الجماهير حول السيارة الجديدة، وذلك خلال حدث الكشف عنها.

