«الرجل الحديدي» ينتحر «خلف القضبان»!



رضا سليم (دبي)

أنهى الملاكم الأميركي ترافيس فولتون حياته داخل السجن منتحراً، بعد حياة مليئة بالإثارة والقضايا، وتحول من ملاكم حقق الفوز في 255 نزالاً في مسيرته إلى مسجون، يواجه عدداً من التهم التي اعترف بها قبل انتحاره.

وأقدم الأميركي ترافيس فولتون ملاكم الفنون القتالية المختلطة السابق «44 عاماً» والملقب بـ «الرجل الحديدي» على الانتحار داخل سجن مقاطعة لين بولاية أيوا الأميركية، وتم العثور عليه ميتاً في زنزانته.

وتم اكتشاف جثة فولتون أثناء فحص روتيني للزنزانة، حيث تم نقله إلى مركز ميرسي الطبي، وفشل المسعفون في الإنعاش القلبي الرئوي له، وتم الإعلان عن وفاته في المستشفى.

وقبل يوم فقط من وفاته وافق «الرجل الحديدي» على الاعتراف بالذنب في اثنتين من التهم المنسوبة إليه، فيما طعن فريق دفاعه بأمر تفتيش، أدى إلى مصادرة أجهزته الإلكترونية، حيث وجد المحققون الصور الإباحية وأيدوا عمليات التفتيش.

وقدم فولتون إقراراً بالذنب في جميع التهم، إذ تم تحديد موعد جلسة استماع للمرافعة في 23 يوليو، حيث اتهم الملاكم بضرب امرأة في رأسها بشكل متكرر، والتهديد بقتلها في سبتمبر 2019 في مقاطعة بلاك هوك بولاية أيوا، وسبق أن حوكم بتهمة العنف المنزلي.

وخاض فولتون خلال مسيرته في فنون القتال المختلطة 320 نزالاً، حيث انتصر في 255 نزالاً، مقابل 54 خسارة، و10 تعادلات، ونزال واحد ظل من دون نتيجة، وكانت آخر مرة قاتل فيها فولتون في أبريل 2019 ضمن بطولة «إم 1» العالمية للوزن الثقيل ضد شانون ريتش.