«اليوم الخالد» في حياة «العمالقة الثلاثة»!

علي معالي(دبي)

في اليوم الذي تلقى فيه الفرنسي زين الدين زيدان جائزة الكرة الذهبية، والموافق 10 يوليو 2006، شاءت الظروف أن يكون لهذا التاريخ أهمية أخرى لدى نجوم عالميين هما ميسي ورونالدو.

أصبح 10 يوليو تاريخاً مشتركاً بين 3 من نجوم العالم في كرة القدم منهم السابقون والحاليون، مثل زيدان الذي فرح كثيراً في هذا اليوم، كما لن يسقط هذا اليوم أيضاً من مسيرة النجمين الكبيرين الحاليين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

شهد هذا اليوم تتويج ميسي بأول ألقابه في البطولات الكبرى مع المنتخب الأرجنتيني، وهو لقب «كوبا أميركا»، بعد غياب دام 28 عاماً، عن آخر تتويج لبلاده باللقب، عندما حقق «أسطورة» الكرة حالياً الفوز على البرازيل في ستاد «ماراكانا» بهدف سجله دي ماريا.

وهو أيضاً اليوم نفسه الذي فاز فيه رونالدو بلقب كأس أمم أوروبا مع البرتغال عام 2016، بالفوز على فرنسا مستضيف البطولة بهدف أيضاً، وهو أول لقب في تاريخ البرتغال.

والطريف أن ميسي ورونالدو حققا اللقبين خارج الحدود، الأول في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، والثاني في العاصمة الفرنسية باريس.

اللقب هو الأول لميسي مع منتخب «التانجو»، وكذلك هو الأول لرونالدو مع منتخب بلاده رغم فوز كل منهما بالعديد من الألقاب الشخصية والبطولات الكروية في مشوراهما الاحترافي مع الأندية فقط.

مفارقة فوز النجمين الكبيرين باللقبين في يوم واحد رغم فارق التاريخ «5 سنوات» أثار تفاعلاً واسعاً من محبي وعشاق اللاعبين عبر منصات التواصل وتغزل كل محب في لاعبه المفضل وتاريخه الكروي المميز.