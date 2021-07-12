جيراليش يرد على انتقادات كين في ركلات جزاء «يورو»

لندن (د ب أ)

رد جاك جيراليش على انتقادات روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق، عقب خسارة المنتخب الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية أمام ضيفه الإيطالي مساء الأحد في نهائي يورو 2020 على استاد ويمبلي.

وكتب جيراليش عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي اليوم: قلت إنني أردت تنفيذ ركلة، المدرب اتخذ العديد من القرارات الصائبة طوال البطولة، وفعل ذلك أيضاً ليلة أمس.

وأضاف: هناك من يقول إنني لم أرغب في التسديد رغم تأكيدي على الأمر. وانتقد المحلل التليفزيوني كين، اللاعبين الكبار في المنتخب الإنجليزي بعد سماحهم لبوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاماً، بتسديد ضربة الجزاء الحاسمة. وتصدى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما لضربة الجزاء التي نفذها ساكا، ليمنح الآزوري اللقب القاري.

وقال كين لمحطة «أي تي في»، إذا كنت رحيم ستيرلينج أو جيراليش، فلا يمكنك أن تجلس هناك وتترك فتى صغير يذهب لتسديد ركلة جزاء بدلاً منك، لا يمكنك ذلك.

وتابع: لا يمكن السماح لفتى خجول يبلغ من العمر 19 عاماً أن يتقدم عليك، هناك الكثير من الخبرات، ستيرلينج فاز بالألقاب، كان عليهما الوقوف أمام الفتى الصغير والتسديد.

كما أهدر جادون سانشو (21 عاماً) وماركوس راشفورد (23 عاماً) ركلتي جزاء لإنجلترا بعد مشاركتهما في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي.

وبعد المباراة أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا أن هذه كانت قراراته وأنه يتحمل كل التبعات.