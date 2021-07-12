إيطاليا مع مانشيني.. «الهيبة» من «الصدمة»!

دبي (الاتحاد)

حقق منتخب إيطاليا إنجازاً كبيراً، عندما تُوج بكأس أمم أوروبا 2020 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على إنجلترا في النهائي 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب ويمبلي في لندن.

وجاء اللقب تحت قيادة المدرب المخضرم روبرتو مانشيني الذي استطاع إعادة هيبة الطليان في الكرة الأوروبية، بعد فترة كروية صعبة، عندما تلقى «الأزوري» الصدمة عام 2017، بالفشل في التأهل إلى كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ عام منذ 1958، لتبدأ مرحلة الثورة والتغيير.

تولى مانشيني تدريب إيطاليا عام 2018، ليبدأ مرحلة التغيير وإعادة الكرة الإيطالية إلى القمة الأوروبية من جديد بمنتخب قوي وشاب ومرعب.

اعتمد مانشيني على تشكيلة شابة، على غرار فيديريكو كييزا ونيكولو باريلا، كما استقطب لاعبي الخبرة مثل «القائد» ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني.

اكتشف المدرب الكبير الظهير ليوناردو سبينازولا، كما فجر موهبة كل من نيكولو باريلا وفيدريكو كييزا.

ولم تخسر إيطاليا منذ تولى مانشيني المهمة، سوى مباراتين فقط، ونجح في عدم الخسارة لمدة 34 مباراة على التوالي منذ سبتمبر 2018، ليكسر الرقم القياسي السابق.