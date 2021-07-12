منح عضوية «زعبيل للسيدات» للاعبات أندية دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات عن منح الرياضيات المنتسبات للفرق الأولى بأندية دبي في مختلف الرياضات الفردية والجماعية عضوية خاصة وجديدة تحت مسمى «عضوية نادي زعبيل للسيدات ومجلس دبي الرياضي - فئة اللاعبات»، حيث يمكن للاعبات الاستفادة من إمكانيات النادي ومنشآته الرياضية، والتمتع بالامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها النادي لمنتسباته، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين مجلس دبي الرياضي والنادي.

وتتضمن المبادرة الجديدة لنادي زعبيل تقديم خدمات حصرية ومتكاملة لتأهيل اللاعبات، في شتى أنواع الرياضات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الأمر الذي يؤكد حرص المؤسستين على الإسهام في تكوين نخبة نوعية من اللاعبات المؤهلات للمنافسات على أرفع المستويات.

جاء ذلك أثناء زيارة الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى مقر مجلس دبي الرياضي، واللقاء مع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وشيماء عبيد مديرة نادي زعبيل للسيدات، وروضة المحرزي رئيس لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون رئيس قسم رياضة المرأة في المجلس، حيث تم أثناء اللقاء بحث آفاق التعاون بين المجلس والنادي، لدعم قطاع الرياضة النسائية ونشر ممارسة الرياضة بين السيدات.

وشهدت الزيارة استعراض جهود المجلس في تنمية وتطوير القطاع الرياضي في دبي، خصوصاً في مجال رياضة المرأة ومجالات التعاون بين مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل للسيدات والإنجازات التي تحققت منذ توقيع الطرفين مطلع العام الجاري، لاتفاقية تعاون مشتركة تهدف لنشر ممارسة رياضة المرأة وتطويرها، بما يتناسب مع مكانة المرأة في الدولة وأهمية الرياضة كأسلوب حياة يومية.