ساوثجيت يستبعد حسم مصيره الآن!

لندن (رويترز)

يقول جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إنه سيفكر ملياً قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبله مع الفريق، لكنه حالياً ينوي الاستمرار في منصبه على رأس الجهاز الفني للفريق.

وخسرت إنجلترا بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020 في استاد ويمبلي اللندني الليلة الماضية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وينتهي العقد الحالي لساوثجيت بعد نهائيات كأس العام 2022، لكن الاتحاد الإنجليزي للعبة الشعبية كشف عن رغبته في تمديد الارتباط بين الطرفين.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي اليوم: لا أعتقد أن الوقت الآن مناسب للتفكير في هذا الأمر، علينا التأهل لنهائيات كأس العالم، وأنا بحاجة إلى وقت للتفكير بهدوء في بطولة أوروبا 2020 وأحتاج إلى الراحة.

وأضاف المدرب: قيادة فريق بلادك في هذه البطولات يكون له تأثير عليك، وأنا لا أريد الالتزام بشيء لمدة أطول مما يجب، المسألة ليست مالية، حالياً أريد الوصول بالفريق إلى نهائيات المونديال.

وسبق لساوثجيت قيادة المنتخب الانجليزي لقبل النهائي في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح ساوثجيت أن الوصول لقبل نهائي كأس العالم ولنهائي بطولة أوروبا 2020 يفترض أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.