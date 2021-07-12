«الدراجات» يعتمد النظام الأساسي بـ «دليل الحوكمة»



الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الدراجات الهوائية التي عقدت بتقنية الاتصال المرئي، النظام الأساسي الذي تم إعداده من الاتحاد، ويتماشى مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية الجديدة، والذي أصدرته الهيئة العامة للرياضة.

وحضر الاجتماع منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، وعبدالعزيز الحصان ممثل هيئة الرياضة، وثمن بوعصيبة جهود الأندية في دعم مسيرة رياضة الدراجات، مشيداً بجهود الدراجين وكل عناصر اللعبة، متمنياً التوفيق للدراجات بصفة خاصة، والرياضة الإماراتية عموماً.

وشارك من مجلس إدارة الاتحاد كل من خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد، ومحمد القبيسي النائب الثاني وياسر الدوخي الأمين العام ونايف جكه الأمين العام المساعد، بجانب ممثلي 15 من أصل 16 نادياً مسجلاً في نشاط الاتحاد.

وكانت إدارة الاتحاد قد أرسلت استمارة تصويت إلكترونية للأندية لإبداء الرأي والتصويت على المقترحات الواردة إلى الاتحاد من اتحاد كلباء والعربي وشباب الأهلي قبل 4 يوليو الجاري.

بعد استكمال عملية التصويت الإلكتروني، قام ياسر الدوخي الأمين العام بالاتحاد باطلاع الجمعية العمومية على نتائج التصويت، حيث اعتمد الأعضاء النظام الانتخابي الحر في اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بداية من الانتخابات المقبلة في 2024، ورفض نظام القائمة في اختيار الرئيس والأعضاء.

واعتمدت الجمعية العمومية اختيار عدد 9 أعضاء في تشكيلة المجلس المقبل بدلاً من 7 أعضاء من بينهم الرئيس ومقعد المرأة، ومقعد الشباب تحت 35 سنة، ورفضت اقتراح اختيار لاعب منتخب سابق.

وتقدم ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد بالشكر والتقدير إلى ممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية على قبول دعوة الحضور عن بُعد، والذي برهن على نجاح عمل الاتحاد في إدارة التصويت الإلكتروني بكل نزاهة وشفافية لخدمة مستقبل الدراجات.