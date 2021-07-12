المر: الانتخابات أول خطوة لترتيب «أم الألعاب»

مراد المصري (دبي)

عبر محمد عبدالله المر الرئيس الجديد لاتحاد ألعاب القوى، عن تطلعه أن تسهم الأجواء الإيجابية التي تسود أسرة «أم الألعاب»، وانعكس ذلك خلال الانتخابات التي جرت في أجواء تنافسية أخوية، ورغبة واضحة من الجميع بالبناء وتطوير هذه الرياضة، في تحقيق أول خطوات ترتيب البيت الداخلي لألعاب القوى، للمضي قدماً معاً نحو تحقيق الأفضل في الفترة المقبلة.

وقال المر عقب نهاية الانتخابات، التي جاء التنافس الأبرز فيها على مقعد الرئاسة، وحسمه المر بفارق صوت واحد فقط، عن محمد بن حميدان الزعابي، إن الجميع شاهد نتائج الانتخابات التي كانت مفتوحة على جميع الاحتمالات، وكل نادٍ اختار المرشح الذي يراه الأنسب للسير في الاتجاه الصحيح، وأقدم الشكر لزملائي محمد بن حميدان الزعابي وخليفة الشامسي، وأتمنى لهما التوفيق في المرات القادمة، وأن يكونوا داعمين لنا بخبرتهم وأفكارهم ونصائحهم، كما نعمل على الأخذ بنصائح الأسرة الرياضية عموماً، والجمعية العمومية لألعاب القوى على وجه الخصوص.

وبخصوص السعي للقيام بالتغيير المطلوب لألعاب القوى، قال: نتطلع إلى ترتيب البيت الداخلي للاتحاد، من خلال البناء على عناصر القوة وتطويرها، والعمل على علاج عناصر الضعف وتصحيح الأخطاء بتعاون الجميع، على أن تكون مهمتنا الأساسية هي إيجاد اللاعبين وتطوير منتخبنا الوطني.