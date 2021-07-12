«الكالشيو» و«السيدة العجوز».. براءة من «الاتهام»!

مراد المصري (دبي)

رغم إلصاق تهمة الأسلوب الدفاعي للدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالشيو»، فإن المفاجأة أن لاعبيه نجحوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في «يورو 2020» برصيد 37 هدفاً، وجاء يوفنتوس الإيطالي في صدارة قائمة الأندية برصيد 12 هدفاً سجلها لاعبوه.

وتصدر الدوري الإيطالي قائمة أكثر المسابقات التي سجل لاعبو أنديتها أهدافاً في «يورو 2020» برصيد 37 هدفاً، متقدماً على الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل لاعبوه 30 هدفاً.

جاء الدوري الألماني «البوندسليجا» ثالثاً برصيد 28 هدفاً، والمفاجأة أن الدوري الإسباني اكتفى بـ9 أهداف فقط وحقق الفرنسي 7 أهداف.

يوفنتوس هو الفريق صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف برصيد 12 هدفاً، بقيادة هداف البطولة كريستيانو رونالدو بـ5 أهداف، يليه الإسباني موراتا 3، والإيطالي كييزا 2، وكل من الويلزي رامزي والإيطالي بونوتشي وله هدف واحد.

سجل لاعبو مانشستر سيتي 8 أهداف عن طريق الإنجليزي ستيرلنج 3، والإسباني فيران توريس 2، وهدف واحد لكل من زينشينكو ودي بروين ولابورتي.

لاعبو ليفربول سجلوا 8 أهداف أيضاً، بوساطة الهولندي فينالدوم الذي سيغادر إلى سان جيرمان 3 أهداف، والسويسري شاكيري 3، والإنجليزي هندرسون «هدف»، ومثله للبرتغالي جوتا.

سجل لاعبو إنتر ميلان 8 أهداف عن طريق البلجيكي لوكاكو 4، والكرواتي بيريسيتش 2 والإيطالي باريلا «هدف»، ومثله للسلوفاكي سكرينيار.

ريال مدريد اكتفى بتسجيل 5 أهداف في البطولة، والذي غاب لاعبوه بالكامل عن تشكيلة إسبانيا، منها 4 أهداف سجلها الفرنسي كريم نزيمة، وهدف سجله مودريتش.

سجل لاعبو برشلونة هدفين فقط عن طريق الدنماركي برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، فيما أحرز لاعبه الجديد القادم من ليون الهولندي ممفيس ديباي هدفين.