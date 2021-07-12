لياندرو.. فرصة جديدة مع «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

يطمح البرازيلي لياندرو سباداسيو لاعب عجمان «المقيم» والقادم، من شباب الأهلي الحصول على فرصة أكبر في الموسم الجديد مع «البرتقالي»، والاعتماد عليه من المدرب الصربي جوران، بعدما قدم موسماً جيداً، في النصف الثاني، من دوري الخليج العربي.

وسجل لياندرو لاعب فلومينينسي السابق 3 أهداف مع عجمان، منذ انتقاله إليه على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادماً من شباب الأهلي، الأول في مرمى الوصل، والثاني أمام خورفكان، ثم هدف البقاء في شباك الفجيرة، خلال المباراة الأخيرة للموسم الماضي، ولعب مع «البرتقالي» 785 دقيقة خلال 12 مباراة.

ولم يحرز لياندرو عدداً كبيراً من الأهداف مع «البركان»، مثلما فعلها مع شباب الأهلي، في دوري الرديف، بسبب عدم اللعب في مركز المهاجم الصريح، بالإضافة إلى أن المدرب دفع به في الطرف الأيمن خلف المهاجمين، وهو ما يظهر في أهدافه الثلاثة التي جاءت من مجهود فردي ومراوغة وتسديد داخل المنطقة.

وتألق لياندرو «21 عاماً» مع «الفرسان» في دوري تحت 21 سنة، في موسم 2019-2020، ولعب 1605 دقيقة خلال 19 مباراة، وسجل 15 هدفاً، وضعته في المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدفين عن علي عيد الذي تصدر القمة برصيد 17 هدفاً، فيما لعب لياندرو في الموسم المنصرم 862 دقيقة، في 12 مباراة، وسجل 3 أهداف، ليصل إجمالي الدقائق التي خاضها خلال موسمين 2528 في 29 مباراة، فيما لعب 51 دقيقة في مباراتين بكأس الخليج العربي مع شباب الأهلي وعجمان خلال موسمين.