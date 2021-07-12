«الوادي» يظفر بكأس الوثبة في رومانيا

رومانيا (الاتحاد)

أكد الجواد «الوادي» لجونيور سبيد، حسن ترشيحه، حين ظفر ببراعة بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم، بمضمار بيليوستي، في العاصمة الرومانية بوخارست، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وتأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واتسم السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، بالإثارة والتشويق، وسط مشاركة 6 خيول مولودة في رومانيا وفرنسا وبولندا، ونظمه اتحاد سباقات الخيول العربية الروماني.

ولم يترك «الوادي» بإشراف وقيادة إيفان إيفانوف، أي فرصة لمنافسيه، حيث عرف فارسه كيف يتعامل مع مجريات السباق، وفرض نفسه بقوة، حين تصدر اعتباراً من عمق المستقيم، ليسجل انتصاراً لافتاً، ويحصل على الجائزة المالية الأولى.

وتفوق «الوادي» بفارق مريح عن صاحب المركز الثاني «ألادورا» لفلورين سوتا، بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة أوكتافيان ساندو، مسجلاً زمناً وقدره 2:03:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «زارا» لدوشيتا كوزمين فالنتين، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين أتانسوف.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.