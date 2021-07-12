إيطاليا تحرم إنجلترا من ثنائية نادرة!

عمرو عبيد (القاهرة)

عادت إيطاليا إلى منصات التتويج الأوروبية، بعد غياب طال لمدة 53 عاماً، وجاء حصد «الأزوري» للقب الثاني في «يورو» على حساب إنجلترا، التي حُرِمَت من تحقيق «ثنائية» أوروبية تاريخية نادرة، لم تحدث إلا مرة واحدة فقط خلال 60 عاماً، وكان فوز إنجلترا بلقب «يورو 2020» يعني حصد الكرة الإنجليزية الكأسين الأوروبيتين في عام واحد، بعد تتويج تشيلسي بلقب دوري الأبطال قبل 43 يوماً، لكن إيطاليا حرمت الإنجليز من حدث نادر لم يتحقق إلا في عام 1988 فقط!

منتخب هولندا اقتنص الكأس الوحيدة في تاريخه بنسخة «يورو 1988»، بعد شهر واحد فقط من تتويج آيندهوفن «الوحيد أيضاً» بدوري الأبطال، لتجمع الكرة الهولندية بين اللقبين القاريين في عام واحد، والغريب أن كليهما تحقق في ملاعب ألمانيا، وشهد 5 نجوم من آيندهوفن هذا الحدث النادر مع «البرتقالي»، وهم: الحارس التاريخي فان بروكلين والمدافعان الأسطوريان رونالد كومان وبيري فان أريل وجيرارد فانينبرج، وصاحب هدف تجاوز دور المجموعات، ويم كيفت.

«الثنائية» كادت تحدث عام 1976، عندما فاز بايرن ميونيخ بـ «الشامبيونزليج» وبلغت ألمانيا نهائي «يورو»، لكن تشيكوسلوفاكيا حصدت كأس الأمم آنذاك بـ «سيناريو مشابه» لما فعلته إيطاليا عبر ركلات الترجيح، التي ظهرت خلال هاتين المرتين فقط، ثم منعت اليونان أصحاب الأرض، البرتغال، من تكرار هذا الإنجاز النادر في نسخة 2004، بعدما تغلبت على «البحارة» في مفاجأة كبرى آنذاك، بعد 39 يوماً فقط من فوز بورتو بالكأس «ذات الأذنين» على حساب موناكو بثلاثية نظيفة.

الوضع بدا معكوساً في عام 1964 عندما حصد منتخب إسبانيا لقبه القاري الأول، لكن ريال مدريد خسر قبلها دوري الأبطال أمام إنتر ميلان، وهو ما تكرر عام 1980 بفوز ألمانيا بلقب «يورو» بعد هزيمة هامبورج على يد نوتنجهام فورست في «الشامبيونزليج».

الطريف أن «مفارقة تاريخية» أخرى تجمع «الطليان» مع الأندية الإنجليزية الفائزة بلقب دوري الأبطال، حيث توّج «الأزوري» بلقبه الأول عام 1968 متزامناً مع حصد مانشستر يونايتد تتويجه القاري الأول، وها هو يعود مع «البلوز» مرة أخرى، وظهرت إيطاليا في نهائي «يورو» 4 مرات، لكن الغريب أن 3 منها تزامنت مع فوز أحد الأندية الإنجليزية بلقب دوري الأبطال، حيث فاز «الأزوري» مرتين وخسر واحدة، والأكثر غرابة أن تشيلسي كان بطلاً وقت تعرضه للهزيمة «الرباعية» على يد إسبانيا في 2012، وتزامن تتويج الأندية الإنجليزية بدوري الأبطال، مع ظهور بطل جديد في «يورو» مرتين فقط، حيث جاءت الأولى لمصلحة إيطاليا وتحققت الثانية عام 1984 مع فرنسا، ولم يتكرر الأمر في 4 مرات أخرى، وهو ما عانى منه «الأسود الثلاثة» مؤخراً.