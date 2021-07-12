ليما والوصل «حكاية جميلة»



مراد المصري (دبي)

حكاية كل سوق انتقالات، ما يتم نسجه حول فابيو ليما نجم الوصل، حتى أصبح الأمر معتاداً في أروقة «القلعة الصفراء»، إلا أن إدارة «الإمبراطور» أكدت مجدداً أن العلاقة بينهما تبقى «حكاية جميلة» في دوري الخليج العربي، بإعلان استمرار اللاعب مع الفريق الذي شق طريقه معه إلى النجومية.

وجاء بيان الوصل الذي صدر أمس الأول، واضحاً، حيث نفى جميع ما تم ربط «القناص» من اتصالات خارجية، وعدم قبول العروض المحلية، مع العمل على تمديد عقده الذي تبقى له عام واحد، حيث تشير المتابعات أن هذه العملية تسير إلى النهاية السعيدة خلال الفترة المقبلة، ويتواجد اللاعب حالياً خارج البلاد لقضاء إجازة سنوية.

وعبرت جماهير الوصل عن سعادتها، بتأكيد الوصل استمرار ليما مع «الفهود»، ونفي ما تم ربطه به مؤخراً، خصوصاً فيما يتعلق بأنباء تحركات اتحاد جدة السعودي لضمه، وأندية أخرى محلية، وعبرت عن ثقتها بقدرة نجمها الوفي على مواصلة عطائه المتميز في صفوف «الأصفر».

ومنذ بداية مشواره مع الوصل عام 2014، خاض ليما 166 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 131 هدفاً، وصنع 43 هدفاً خلال 14610 دقائق، وسبق أن تقلد شارة قيادة الفريق أيضاً خلال مسيرته.