كوس يتألق في طواف فرنسا وبوجاتشار يحتفظ بالقميص الأصفر

باريس (أ ف ب)

فرض الأميركي سيب كوس نفسه في المرحلة الخامسة عشرة للنسخة 108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية أمس، فيما احتفظ السلوفيني تاداي بوجاتشار دراج فريق الإمارات حامل اللقب بالقميص الأصفر المخصّص لمتصدر الترتيب العام، عشية اليوم الثاني من الراحة.

وبات كوس، المتحدر من كولورادو، أوّل دراج أميركي يفوز بإحدى مراحل الطواف الفرنسي الشهير منذ مواطنه تايلر فارار في عام 2011. وأنهى كوس الذي يدافع عن ألوان فريق «جامبو» الهولندي، هذه المرحلة بمسافة 191,3 كلم بين سيري وأندورا- لا- فياي، وهي الوحيدة التي أقيمت خارج الحدود الفرنسية، في الصدارة بفارق 23 ثانية عن وصيفه الدراج المخضرم الإسباني أليخاندرو فالفيردي (41 عاماً).

وحلّ الهولندي فاوت بولس في المركز الثالث متأخراً بفارق 1:15 دقيقة. وهو الفوز الأوّل للدراج كوس (26 عامًا) المتخصص في المراحل الجبلية والمقيم في أندورا في طواف فرنسا في مشاركته الثانية. علماً أنه كان حلّ رابعاً العام الماضي في «كول دو لا لوز»، بعدما وضع نفسه بتصرف الدرّاج السلوفيني بريموز روجليتش.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الـ 15:

1- الأميركي سيب كوس 5.12:06 ساعات

2- الإسباني أليخاندرو فالفيردي بفارق 23 ثانية

3- الهولندي فاوت بولس بفارق 1:15 دقيقة

4- الإسباني إيون إيساجيري بفارق 1:15 دقيقة

5- الكولومبي نايرو كينتانا بفارق 1:15 دقيقة

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوجاتشار 62.07:18 ساعة

2- الكولومبي ريجوبرتو أوران بفارق 5:18 دقائق

3- الدنماركي يوناس فينجيجارد بفارق 5:32 دقاىق

4- الإكوادوري ريشارد كاراباس بفارق 5:33 دقائق

5- الأسترالي بن أوكونور بفارق 5:58 دقائق