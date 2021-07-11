المر رئيساً لاتحاد ألعاب القوى

مراد المصري (دبي)

انتخبت الجمعية العمومية محمد عبدالله المر، رئيساً لاتحاد ألعاب القوى في الدورة الجديدة 2021 - 2024، وذلك في انتخابات مجلس الإدارة التي عقدت، اليوم «الأحد»، في دبي.

وحصد المر 11 صوتاً في جولة الإعادة، متفوقاً على محمد بن حميدان الزعابي الذي نال 10 أصوات، بعدما شهدت الجولة الأولى حصول المر على 10 أصوات، مقابل 7 أصوات للزعابي، و4 أصوات لخليفة سالم الشامسي الذي خرج من السباق في نهاية الجولة.

وفاز بالعضوية كل من سهيل سالم، وعلي البدواوي، وفهد الطنيجي، وفيصل الخميري، وعادل درويش، وناصر بن عاشور، على أن يكون كل من إبراهيم السكار عضو احتياط أول، وسعد المهري عضو احتياط ثاني.

فيما نالت أحلام حسن سالم مقعد فئة المرأة وراشد ناصر آل علي مقعد فئة الشباب، وكلاهما بالتزكية.