ساوثجيت يوجه رسالة إلى الجماهير الإنجليزية

لندن (د ب أ)

وجه جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، رسالة فيديو للجماهير الإنجليزية قبل اللقاء المرتقب بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا مساء اليوم، في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وقال ساوثجيت (50 عاماً) في المقطع القصير الذي نشره المنتخب الإنجليزي على موقع تويتر: أردت أن أقتنص بعض الوقت لكي أشكر الجميع على الدعم المذهل الذي حظينا به في هذه البطولة. وأضاف: نأمل أن نكون قد مثلناكم على النحو الصحيح وأن تكونوا قد أُعْجِبْتُم بمشاهدتنا ونحن نلعب.

وتوجه ساوثجيت بالشكر أيضاً إلى كل لاعبيه والعاملين «الرائعين»، الذين ساعدوا في وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة لأول مرة منذ 55 عاماً، لكننا نعرف أيضاً بالطبع أن علينا أن نعمل الآن من أجلكم أي أننا سنبذل كل ما في وسعنا، ولقد منحنا دعمكم وطاقتكم دفعة كبيرة، وسيكون هذا هو الحال أيضاً اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة كبيرة منذ فوزه ببطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 1966 وهذا هو اللقب الوحيد لدى المنتخب الإنجليزي.

