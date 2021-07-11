«الأبيض الأولمبي» يواجه البرازيل ودياً الخميس

بلجراد (الاتحاد)

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، مباراة ودية أمام البرازيل، في ختام معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان 2022، والتي ستلعب مبارياتها في أكتوبر المقبل، حيث أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الخامسة، إلى جانب عُمان والهند وقيرغيزستان.

وخاض منتخبنا خلال الأيام الماضية عدداً من التجارب الودية أمام أندية صربية من درجات مختلفة، حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة الإسباني دينس سيلفا، على منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين الموجودين في المنتخب، للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، ومدى استيعابهم لطريقة وأسلوب اللعب التي يتبعها خلال المباريات الرسمية.

في المقابل، تعتبر تجربة البرازيل فرصة كبيرة لمنتخبنا للاحتكاك مع أحد المنتخبات القوية في العالم الذي يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المحترفين الذين ينشطون في كبرى الدوريات الأوروبية، ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في طوكيو، اعتباراً من 23 يوليو الجاري، حيث يلعب «السيليساو» حامل ذهبية أولمبياد ريو 2016 في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ألمانيا والسعودية وكوت ديفوار.

من جهة أخرى، أكد عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف المنتخب الأولمبي، أن معسكر «الأبيض» في صربيا يمضي بصورة جيدة وكما هو مخطط له، وهناك عمل كبير من الجهاز الفني، فضلاً عن وجود حماس متواصل من اللاعبين وحرص شديد على الاستفادة من هذا المعسكر.

وأشار الطلياني إلى أن مواجهة منتخبنا الأولمبي لنظيره البرازيلي يوم الخميس المقبل خلال معسكره الحالي، تأتي من أجل كسب المزيد من الخبرات وتعزيز التجارب، خاصة أن منتخب البرازيل مدجج بعناصر قوية، مؤكداً ثقته بأن التجربة البرازيلية ستكون مفيدة جداً، نظراً لما يملكه المنتخب البرازيلي من خبرات ومواهب، مشيراً إلى أن اللعب مع منتخبات قوية يأتي بفائدة كبيرة لـ«الأبيض الأولمبي» الذي يستعد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي تقام في أكتوبر المقبل.

وثمن الطلياني دعم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للمنتخبات الوطنية، وقال إن الدعم المتواصل والحرص على تطوير جميع المنتخبات سيصقل مواهب اللاعبين، ويصنع منتخبات متجانسة قادرة على المنافسة في جميع المسابقات التي تشارك فيها، كما أشاد مشرف الأولمبي بالتزام اللاعبين وحرصهم الدائم على تنفيذ كل الخطط الموضوعة للمعسكر الصربي.

كما أشاد الطلياني بمتابعة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات وأعضاء اللجنة لبرامج جميع منتخباتنا الوطنية التي تنتظرها الكثير من الاستحقاقات الكروية، مشيداً كذلك بجهود محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الذي يحرص على تسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمنتخبات.