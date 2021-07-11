130 فارساً في البطولة الصيفية التدريبية لقفز الحواجز بالشارقة



الشارقة (وام)

شارك 130 فارساً وفارسة من مختلف أندية الدولة في البطولة الصيفية التدريبية الثانية لقفز الحواجز التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، في ميدان الصالة المغطاة بالنادي، بحضور سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

ومثل البطولة بمختلف فئاتها فرسان من مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي دبي للبولو والفروسية، ونادي عجمان للفروسية، وإسطبلات الصافنات، ونادي مندرة للفروسية، ونادي جبل علي للفروسية، ونادي فروسية، ونادي أبوظبي للفروسية، والعديد من الأندية والإسطبلات في الدولة مع نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي.

وخصص الشوط الأول من البطولة لفرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة، وعددهم 12 من الفرسان الأطفال في مدرسة التدريب، أنهى منهم المسار من دون أخطاء 9.

وجاء الشوط الثاني مع الزمن بجولة واحدة تنافس فيه الفرسان على قطع المسار، من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز وصل ارتفاعها حتى 60 سم، بمشاركة 31 فارساً، أنهى منهم 10 فرسان المسار من دون أخطاء.

وفي الشوط الثالث، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، تنافس فيه الفرسان على قطع المسار، من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز، وصل ارتفاعها حتى 80 سم، بمشاركة 3 فرسان.

أما الشوط الرابع فهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، تنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 - 110 سم، بمشاركة 58 فارساً، أنهى منهم 26 فارساً المسار من دون أخطاء.

ويحتضن نادي الشارقة للفروسية والسباق، خلال الموسم الصيفي 10 بطولات، منها 6 منافسات تدريبية و3 بطولات محلية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبطولة دولية واحدة من فئة النجمتين في الصالة المغطاة بالنادي.