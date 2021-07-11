نصيحة «الأزوري 82» قبل نهائي «اليورو»



لندن (د ب أ)

أعرب الجيل الذهبي للمنتخب الإيطالي الفائز بلقب كأس العالم 1982 عن تمنياته بالتوفيق للجيل الحالي لـ «لأزوري» في مواجهته أمام إنجلترا مساء اليوم «الأحد»، على استاد ويمبلي في نهائي يورو 2020.

وقال الحارس الأسطوري دينو زوف في خطاب مشترك مع أبناء جيله لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت«اليوم «الأزوري في هذه الأسابيع رأينا فيكم الكثير من أنفسنا ومن تاريخنا، من خلال شجاعتكم، شغفكم، روح العمل الجماعي، استعادة الاتزان بعد الفترات الصعبة".

وتوج المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم في 11 يوليو 1982 بالفوز على ألمانيا 3-1 في المباراة النهائية في مدريد.

وتابع الخطاب: «شكراً لكم للسماح لنا باستعادة كل هذا، بجعلنا نشعر بالحيوية والشباب وعدم الخوف مجدداً».

وقال أبطال الجيل الذهبي: «عليكم التحلي بالشجاعة، الحلم بالمستقبل الذي بإمكانكم تحقيقه، والآن أذهبوا إلى لندن، وابذلوا قصارى جهدكم، مثلما تفعلون دائماً».