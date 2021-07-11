رسالة من العائلة المالكة إلى «الأسود الثلاثة»

لندن (د ب أ)

تمنت العائلة المالكة في بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كل التوفيق للمنتخب الإنجليزي قبل مواجهته أمام إيطاليا مساء اليوم «الأحد» في نهائي «يورو 2020 » على استاد ويمبلي.

وأشادت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بالروح والالتزام والفخر للمنتخب الإنجليزي،

وأوضحت الملكة إليزابيث «قبل 55 عاماً كنت محظوظة بتقديم كأس العالم إلى بوبي مور وشاهدت أثر ذلك على اللاعبين، الإدارة الجهاز المعاون، من خلال التأهل والفوز بنهائي بطولة دولية كبرى في كرة القدم».

وأضافت «أريد أن أبعث بتهانينا وتهاني عائلتي لكم جميعاً بالوصول إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية، وأتمنى لكم التوفيق على أمل أن يسجل التاريخ ليس فقط نجاحكم، بل وروحكم والتزامكم واعتزازكم أيضاً.

وتمنى الأمير ويليام للفريق كل التوفيق عبر تسجيل فيديو على شبكة

«تويتر» للتواصل الاجتماعي، وأوضح دوق كامبريدج «لا يمكنني أن أصدق حقاً أن هذا يحدث، متحمس للغاية، دولتكم بأكملها تؤازركم، لذا اجلبوا اللقب إلى الديار».

من جانبه، أوضح جونسون رئيس الوزراء في رسالة مسجلة عبر «تويتر»، كانت

رحلة مذهلة حتى الآن، لكننا جميعا نأمل التقدم خطوة أخرى وإحضار اللقب

إلى الديار الليلة، وكتب جونسون خطاباً إلى المدرب جاريث ساوثجيت والفريق وقدم لهم التهنئة على مستواكم المذهل والإنجاز في يورو 2020 لقد صنعتم التاريخ بالفعل.