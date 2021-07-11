النوبي يستعد لـ «الأولمبياد» من بلغاريا

الشارقة (الاتحاد)

ينخرط محمد حسن النوبي عداء الشارقة، في معسكر خارجي في بلغاريا لمدة أسبوعين، استعداداً لتمثيل الدولة في أولمبياد طوكيو، من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل، وجاء اختيار اللاعب بعد المستويات المميزة التي يقدمها والنتائج المميزة التي حاز عليها خلال السنوات الأخيرة، حيث تُوج باللقب في 100 و200 متر، وفضية غرب آسيا في الأردن، بالإضافة إلى امتلاكه 15 بطولة محلية و5 بطولات مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

قال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: نعمل على تنفيذ رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة للألعاب الفردية، والتي تعتبر إلهاماً لكل الأجيال في النظرة البعيدة، وبفضل الدعم الذي قدمه لها سموه، وضعنا الخطط والاستراتيجيات لتأهيل لاعبينا وتطوير مستوياتهم في الألعاب كافة للوصول إلى هذه المكانة، ووجدنا التعاون من الأطراف كافة والأندية، ونأمل أن يقدم اللاعب الأفضل، وأن يدافع عن شعار الدولة، وثقتنا كبيرة في أبناء زايد أينما كانوا لتحقيق الآمال والتطلعات.

من جانبه، أشاد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، باختيار أحد لاعبي النادي لتمثيل الدولة، مبيناً أن ارتداء شعار الدولة، وسام فخر لكل لاعب، في جميع الألعاب، مؤكداً أن مجلس الإدارة حريص على دعم اللاعبين الموهوبين، وتطوير مستوياتهم، وتأهيلهم بالصورة التي تجعلهم ينافسون في كبرى البطولات.

وأوضح المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن الفضل في اختيار لاعب النادي يعود إلى صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وجه بوجود إدارة متخصصة للألعاب الفردية، ورؤيته لها، باعتبارها أقصر الطرق في الوصول إلى العالمية، وهو الأمر الذي وضعناه نصب أعيننا، وكان نقطة انطلاق لنا لتأهيل وتطوير لاعبينا.

وقال: قمنا بوضع برنامج تدريبي مكثف للاعب، من خلال الجهاز الفني بالنادي والمدرب الدولي فاسكو، حيث يتضمن تدريبات صباحية ومسائية في مدينة صوفيا البلغارية، وهي مدينة معروفة بمرافقها الرياضية، ويخضع اللاعب لتدريبات في القدرة والتحمل ولعدد من التدريبات التكتيكية، استعداداً لتمثيل الدولة في أولمبياد طوكيو، مشيراً إلى أن هذا الاختيار بالتأكيد لم يأت من فراغ، بل نتاج جهود وعمل من جميع الأطراف، ولا ننسى مجهودات الإدارات السابقة، والتي مهدت الطريق لنكمله بنجاح.