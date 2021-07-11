«صحفي» يفجر أزمة بين مدرب الرجاء و«الكاف»!

رضا سليم (دبي)

تحول المؤتمر الصحفي للتونسي الأسعد الشابي مدرب الرجاء المغربي، بعد تتويج فريقه كأس الكونفدرالية، إلى خلاف حاد بين ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، ومدرب الرجاء بسبب صحفي جزائري تم تجاهله في المؤتمر.

وانفجر الأسعد الشابي غضباً في وجه ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب نهائي كأس الكونفدرالية أمام شبيبة القبائل بسبب صحفي جزائري.

وشهد المؤتمر الصحفي نشوب خلاف بين صحفي جزائري وممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب رفض الأخير منحه الفرصة لطرح سؤاله وتجاهله، وعدم منحه فرصة الحديث، قبل أن يتدخل المدرب التونسي، ويطلب استفسارات بشأن كيفية إدارة الندوة.

وبعد أن رد ممثل «الكاف» بشكل عنيف على الصحفي الجزائري، رفض الشابي المعاملة التي تلقاها الأخير ورد بكلمات قاسية لممثل «الكاف»، واعترض على التجاهل الذي لاقاه الصحفي الجزائري، قبل أن يهدد بمغادرة المؤتمر فوراً بسبب طريقة ممثل الاتحاد الأفريقي.

وطالب المدرب التونسي بمنح الكلمة للصحفي الجزائري فوراً، قبل أن يتدخل ممثل الاتحاد الأفريقي، ويقرر إنهاء المؤتمر، بعدما وقوع في مأزق ونعت الصحفي له بالعنصرية، في حين نال الشابي استحسان الجميع على موقفه.

وتُوج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية الأفريقية الثانية في تاريخه، بعد فوزه شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب «الصداقة» في كوتونو عاصمة بنين، وهو اللقب القاري الأول للمدرب الشابي.