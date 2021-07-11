جماهير «أولمبياد طوكيو» من المتطوعين



طوكيو (د ب أ)

رغم قرار حظر حضور الجماهير فعاليات أولمبياد طوكيو، مازال المنظمون اليابانيون يرغبون في السماح للمتطوعين بالتواجد أثناء الدورة الأولمبية الصيفية.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للأولمبياد لشبكة «ان اتش كيه» التليفزيونية، اليوم الأحد، إن هناك مخططاً لإجراء تعديلات على أجندة الفعاليات، من أجل تمكين تنفيذ هذه الخطوة.

ويتطلع حوالي 70 ألف متطوع لمواصلة تقديم يد المساعدة خلال الدورة الأولمبية التي تنطلق في 23 يوليو، بعدما قرر حوالي عشرة آلاف متطوع الانسحاب الشهر الماضي.

وقررت اللجنة المنظمة يوم الخميس الماضي إقامة الفعاليات التي تحتضنها طوكيو من دون جمهور، قبل أن تقرر إقامة منافسات كرة القدم في جزيرة هوكايدو ومنافسات البيسبول والسوفت بول في فوكوشيما، خلف الأبواب المغلقة.