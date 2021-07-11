22 حكماً في «التنشيطية»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد كرة القدم، على مدار يومين، دورة تنشيطية لحكام مسابقات المراحل السنية، وذلك في إطار سعي إدارة الحكام لتأهيل قضاة الملاعب، لإدارة مختلف المسابقات الكروية المختلفة لفرق المراحل السنية، في الموسم الجديد.

وشملت الدورة التي شهدت مشاركة 22 حكماً من الحكام الذين اجتازوا الدورتين الماضيتين للحكام المستجدين، مجموعة من المحاضرات النظرية، ناقشت تعديلات قانون كرة القدم، شدة المخالفات، حالات التسلل والمخالفات التكتيكية، مع استعراض عدد من الحالات عبر الفيديو، إلى جانب تدريبات عملية واختبارات لياقة بدنية تحت إشراف إدارة الحكام.

قدم محاور الدورة المختلفة المحاضرون ريتشارد ميلين المدير الفني للحكام، صالح المرزوقي المسؤول الفني لحكام المراحل السنية، سلطان ساحوه وحسن عبدالله مدرب اللياقة البدنية.