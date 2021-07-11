«اليويفا» خسر معركته مع «كورونا»!

برلين (د ب أ)

يرى كارل لاوترباخ خبير الصحة الألماني، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» أخفق في التعامل مع جائحة كورونا خلال «يورو 2020».

وقال لاوترباخ اليوم الأحد لمجلة «11 فرونده» الرياضية الألمانية: هناك ظلال قاتمة لهذه البطولة الأوروبية، و«اليويفا» مسؤول عن الوفيات من خلال النهج المتسم بالجهل، ينبغي قول ذلك بوضوح، من وجهة نظري «اليويفا» فشل.

وأضاف «هذه البطولة أظهرت وكأن الجائحة قد انتهت، لكنها لم تنته، البطولة الأوروبية سمحت لنفسها بأن يساء استخدامها لهذه الإشارة القاتلة».

ويعتبر لاوترباخ أحد خبراء الصحة العامة البارزين في ألمانيا ويشغل عضوية الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويرى الخبير الألماني أن السماح بحضور أكثر من 60 آلف مشجع خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية بين إنجلترا وألمانيا اليوم «الأحد» على ستاد ويمبلي بأنه أمر «خطير»، مشيراً «استاد ويمبلي خارج عن السيطرة تماماً».

ومع ذلك، أشاد لاوترباخ بالبروتوكول الصحي الذي طورته رابطة الدوري

الألماني في «البوندسليجا».

وأوضح «في مزيج من الاختبارات السريعة والمرسوم الخاص بمنع حضور أكثر من خمس «20%» من سعة المدرجات ، هذه الفكرة ينبغي اعتبارها آمنة، واثق للغاية من ذلك«.

وقررت حكومات الولايات الألمانية إمكانية حضور ما يصل إلى 50% من سعة المدرجات، بحد أقصى 25 آلف مشجع خلال الموسم الجديد لـ «البوندسليجا».

ولكن يشترط على الحاضرين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا أو الذين تعافوا بعد إصابتهم بالعدوى، أن يكون لديهم نتيجة اختبار سلبية ، مع الالتزام بالقواعد الصحية ولوائح التباعد الاجتماعي.