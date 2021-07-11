دوناروما.. «خائن» يبحث عن «عقاب»!

معتز الشامي (دبي)

أصبح جيانلويجي دوناروما أحد أهم حراس كرة القدم في العالم، ونجح في قيادة إيطاليا للوصول إلى نهائي «يورو 2020» بكفاءة، وكان سداً منيعاً أفسد هجمات أمهر اللاعبين في البطولة التي تختتم اليوم «الأحد» بمواجهة إيطاليا وإنجلترا.

وكشفت أرقام دوناروما في البطولة عن تصدره قائمة الأفضل، من حيث إجمالي الأداء الفني بـ331 نقطة، متفوقاً على الإنجليزي بيكفورد «322 نقطة»، وأثبت دوناروما الذي لقبه جمهور ميلان بـ«الخائن» و«المتمرد»، وألقى عليه الدولارات «المزيفة» في إحدى المباريات مؤخراً، أنه «فرس الرهان» الرابح دائماً.

وبات جيانلويجي سيد حراس «يورو2020»، بفضل تألقه اللافت، حيث تصدى لـ 52 تسديدة، منها 15 مرة تجاه المرمى، أنقذ منها 12، من بينها 6 فرص محققة داخل الست ياردات، فيما تلقت شباكه 3 أهداف فقط، بنسبة نجاح 80%.

ويبحث الحارس الإيطالي الشاب الذي أصبح عدواً لجماهير ميلان عن مجده الشخصي الأول مع «الأزوري»، ومعاقبة تلك الجماهير التي كررت الهجوم عليه لرفضه التجديد، بعد انتهاء عقده رسمياً ودخوله «يورو2020» من دون نادٍ، فكان سيد حراس البطولة بلا منازع، ورد على الجميع في الملعب بحسب تصريحاته.

واستطاع دوناروما الخروج من «يورو2020»، بشباك نظيفة ثلاث مرات، قبل لقاء النهائي المرتقب اليوم أمام إنجلترا، ليواجه بيكفورد حارس «الأسود الثلاثة».

وخلال 633 دقيقة لعب في البطولة تصدى دوناروما لركلتي جزاء، بجانب 15 اعتراضاً للكرة داخل مناطقه، وأوقف التسديد على مرماه مرتين بتدخله السريع في الكرات العرضية، وأرسل الكرة باليد إلى زملائه 23 مرة بدقة بلغت 96%، مقابل 105 تسديدات للكرة بقدمه.

دوناروما وقع لباريس سان جيرمان مقابل 10 ملايين يورو في الموسم، ورفض التجديد لميلان مقابل 6 ملايين.