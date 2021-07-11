«الزعيم» يدشن التحضيرات بـ «دفعة الثقة»

العين (الاتحاد)

دشن العين مرحلة التجمع الداخلي بالتدريب الأول، والتي شهدها استاد خليفة بن زايد، تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف وطاقمه المعاون، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في النادي.

وقبل انطلاقة المران، عقد خالد عبدالله حمر عين الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وسالم الجنيبي عضو مجلس الإدارة، اجتماعاً مهماً بأعضاء الفريق، وسط أجواء إيجابية، وتم التأكيد خلاله على ثقة الإدارة في الجميع، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال عبدالله علي، مشرف الفريق الأول والرديف: إن الثقة المتبادلة والعمل بروح العائلة والفريق الواحد، من أهم أسباب تميز العين على مر التاريخ، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، من الجميع، كلٌ في موقعه.

وأشاد ريبروف بالتزام جميع عناصر الفريق، والرغبة الكبيرة التي يلمسها، من خلال الجدية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الخروج بالمكاسب المرجوة من الجرعات التدريبية اليومية.

وكشف العين عن قميص لاعبه الجديد سلطان الشامسي «25 عاماً»، والذي انتقل أخيراً إلى «الزعيم»، بعد انتهاء فترة تعاقده مع بني ياس، ويظهر مع «البنفسج» بالقميص رقم 27.

وأعرب الشامسي عن فخره واعتزازه بالانتماء إلى العين، أحد أفضل أندية قارة آسيا وزعيم الكرة الإماراتية، وقال: الانضمام إلى العين يمنحني الدافع الكبير لتقديم الأفضل دائماً في الدفاع عن شعار هذا النادي الكبير.

وأضاف: لدي طموحات كبيرة مع العين، وأتطلع إلى العودة للقائمة الدولية مجدداً، عبر بوابة «الزعيم»، وأعمل على تقديم أفضل ما لدي، في الدفاع عن شعار العين، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وعلى قدر ثقة الإدارة والمدرب والجماهير.

وقال: أعرب عن بالغ تقديري لجماهير العين على حفاوة الترحيب، والنادي محظوظ بقاعدته الجماهيرية الكبيرة ذات التأثير الكبير على الأداء الإيجابي للفريق، وابتعادهم دائماً ما ينعكس سلباً على الفريق.

وحول الرقم 27، قال: يبقى «رقماً» على القميص، ولكن أعتبره متميزاً بالنسبة لي أحبه، كونه أصبح جزءاً من نجاحاتي، وارتديته الجزيرة وبني ياس، ويرافقني الآن إلى العين.