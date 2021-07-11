الوحدة يواجه قرطاجنة في «التجربة الأولى» بإسبانيا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يستهل الوحدة مبارياته الودية، خلال معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد، بلقاء قرطاجنة أحد فرق الدرجة الثانية بإسبانيا، بعد غد «الثلاثاء»، بملعب بيناتار أرينا ‏في‏ ‏ ‏‏سان بييدرو ديل، فيما يخوض الفريق 3 مباريات أخرى، حسب الإعداد، حتى موعد عودته في 25 يوليو الحالي.

ويلحق عبدالله حمد الذي تخلف لأداء الامتحانات بالفريق «الاثنين»، بينما ينتظر الثنائي عمر خريبين وعلاء زهير اللذان يواصلان تدريباتهما بالنادي في أبوظبي، تأشيرة الدخول من أجل الانضمام إلى الفريق خلال الفترة المتبقية من المعسكر.

ويواصل الوحدة تدريباته بمعسكره بمدينة اليكانتي، بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء الثلاثي الذي تخلف لظروف مختلفة، ورفع الجهاز الفني منذ بداية المعسكر الخارجي وتيرة التدريبات البدنية وبالكرة، بعد أن اقتصر الأمر خلال التدريبات التسعة الأولى، من بداية الإعداد داخل الدولة على تمارين تقوية العضلات بصالة الحديد بالنادي.

يذكر أن الوحدة لم يتعاقد بعد مع أجنبي رابع، وتعتبر صفقة البرازيلي جواو بيدرو التي أكملها النادي منذ فبراير الماضي، هي الوحيدة حتى الآن، إلا أن شركة كرة القدم أكدت أن باب ضم لاعب أجنبي ما زال مفتوحاً، بشرط أن يحقق الإضافة المطلوبة للفريق، وأن يكون مقنعاً للهولندي هينك تين كات مدرب «العنابي».