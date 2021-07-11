«مصارعة الناشئين» ينتظم في معسكر داخلي بالفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

ينتظم منتخب المصارعة للناشئين تحت 17 عاماً غداً «الاثنين»، في معسكره الداخلي الختامي، في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة التي تقام في بودابست من 19 إلى 25 يوليو الحالي، والتي يغادر لها الجمعة المقبل.

وانتظم المنتخب في معسكر الفجيرة، فور عودته عن طريق مطار الشارقة الدولي، قادمة من مصر، بعد ختام المعسكر الذي أقيم في المركز الرياضي الأولمبي بالمعادي، بمشاركة منتخب مصر للشباب.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، قد اعتمد قائمة البعثة المشاركة في بطولة العالم للمصارعة «بودابست 2021»، وفقاً للائحة البطولة، وتضم اللاعبين خليفة محمد الحفيتي «وزن تحت 92 كجم»، وعبدالله راشد الكياني «وزن تحت 61 كجم»، بجانب مدرب نادي الفجيرة للفنون القتالية توفيق إبراهيم السيد وشعبان السيد شعبان المدير الفني للاتحاد.

واجتمع محمد جاسم أمين السر المساعد بالاتحاد مع البعثة بالمعادي قبل عودتها، ناقلاً لهم تحيات وأمنيات رئيس الاتحاد بتحقيق نتائج جيدة في بطولة العالم، التي يشارك فيها المنتخب للمرة الأولى، وأن تعكس المشاركة اهتمام الاتحاد باللعبة التي وضعت خططاً لنشرها أكثر خلال المواسم المقبلة لتوسيع قاعدتها في الدولة.