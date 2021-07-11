«التانجو» ينهي «العجاف 28»!

علي معالي (دبي)

28 عاماً عجاف تنتهي في قلب استاد «ماراكانا» بالبرازيل، بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب «كوبا أميركا» لكرة القدم بالفوز على منافسه «السامبا» مستضيف النسخة رقم 47، بهدف أنخيل دي ماريا في الدقيقة 22، لتحقق لقبها الـ15، والأول لها منذ عام 1993، كما تُوج ليونيل ميسي بلقبه الدولي الأول مع منتخب بلاده.

وأخيراً فك ليونيل ميسي «النحس» الذي لازمه طوال السنوات الماضية، وتُوج مع منتخب بلاده بأول لقب دولي بالفوز بكأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا»، ليرفع الكأس، بعد أن خسر 3 نهائيات 2007 و2015 و2016، وكذلك نهائي كأس العالم 2014.

وحقق النجم الأرجنتيني الكبير رقماً تاريخياً على مستوى بطولة كوبا أميركا، بعد أن أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ هذه البطولة، ليتساوى مع اللاعب التشيلي السابق سيرجيو ليفينجستون.

وبعد غياب 1107 أيام عن التسجيل مع منتخب بلاده، نجح دي ماريا، في خطف هدف حقق به لقب البطولة، وكانت آخر أهدافه في دور الـ16 ضد فرنسا بمونديال روسيا 2018، ونال دي ماريا جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وزميله إيمليانو مارتينيز بجائزة «القفاز الذهبي» كأفضل حارس مرمى في البطولة.

وواجه منتخب البرازيل نظيره الأرجنتيني في 109 مباريات سابقة في كل البطولات، وكان الفوز الأكثر من نصيب أبناء «السامبا» بالفوز في 43 مباراة، بينما تفوق «التانجو» في 40 مباراة، وحضر التعادل في 26 مباراة، وتمكن «السيليساو» من تسجيل 165 هدفاً، مقابل 162 لـ «التانجو».

أنهى الأسطورة ميسي كوبا أميركا بلقبين رائعين، أحسن لاعب وهداف البطولة، مسجلاً 4 أهداف، وصناعة 5، بجانب 21 تمريرة رئيسية، و34 مراوغة، و122 تمريرة، في الثلث الأخير، و28 تسديدة و11 تسديدة على المرمى.

وعزز المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز مسيرته الخالية من الهزائم إلى 20 مباراة، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، كما ألحق بالبرازيل هزيمتها الأولى في مباراة رسمية، منذ خسارتها أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم 2018.

وبعد تتويج الأرجنتين بلقب النسخة 47، تتساوى في عدد مرات الفوز بـ«كوبا أميركا» مع منتخب أوروجواي برصيد 15 مرة، تليهما البرازيل 9 مرات، وكل من تشيلي وباراجواي وبيرو «مرتين» وكولومبيا وبوليفيا مرة واحدة.