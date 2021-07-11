«خطير الخالدية» بطل كأس زايد في إسبانيا

سان سباستيان (الاتحاد)

تُوج «خطير الخالدية» بطلاً لكأس زايد، وحصد «مغرور» كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بمضمار سان سباستيان بإسبانيا، فيما فاز «ريتش وسكي» بكأس الوثبة ستاليونز، بمضمار بليزنتون في ولاية كاليفورنيا بأميركا، والتي أقيمت أمس «الجمعة»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباقات تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتفوق «خطير الخالدية» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جي سانشيز، وبعد أداء قوي، بفارق نصف طول عن «شداد» بقيادة ام فولون في سباق كأس زايد «قوائم» البالغة جائزته 16.000 يورو، وجاء ثالثاً «بالعزم» بقيادة مايكل فورست، وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1600 متر، في 1:46:31 دقيقة.

ومنح «مغرور» الثنائية للمدربة إليزابيث بيرنارد والفارس جي سانشيز، بعد أن قدم عرضاً لافتاً، ليحصد لقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 2000 متر المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغة جائزته 8.000 يورو.

وتفوق «مغرور» بفارق 1.75 طول عن «اتشي دو ناكري» بقيادة ايميلن ريفولت، ومسجلاً زمناً وقدره 2:17:21 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «هيبة» بقيادة أي جافلان.

ومن جهة أخرى، نال «ريتش وسكي» للمالك والمدرب هوارد روبن، وقيادة كريستوبال هيريرا، لقب كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول في سن 3 سنوات فما فوق، البالغة جائزته 12.000 دولار، والذي أقيم بمضمار بليزنتون برعاية المهرجان العالمي.

وقطع البطل المسافة البالغة 1100 متر، في 1:13:93 دقيقة، متفوقاً بفارق طول عن «ار بي هاشتاك»، بقيادة الفارس بيدرو تيريرو، فيما جاء ثالثاً «بوكيت روكيت»، بقيادة هوجو هيريرا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.