عجمان يبحث عن «المقيم الثالث»

رضا سليم (دبي)

بدأ الجهاز الفني لعجمان، بقيادة الصربي جوران، الترتيب للمباريات الودية، استعداداً للموسم الخامس لـ «البرتقالي» في دوري الخليج العربي، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق مباراة ودية واحدة، قبل التوجه إلى المعسكر الأوروبي، والذي من المتوقع أن يكون في صريبا، ويتحدد المنافس والموعد بعد اتصالات النادي مع عدد من أندية الدوري.

من ناحية أخرى، نجح عجمان في الإبقاء على البرازيلي لياندرو لاعب شباب الأهلي، في فئة المقيم، والذي استعاره «البرتقالي» في «الميركاتو الشتوي» من الموسم الماضي، وقدم مستوى متميزاً مع الفريق، وكان أحد أسباب البقاء في دوري الخليج العربي، بعدما سجل هدف الحسم في مرمى الفجيرة، ضمن الجولة الأخيرة، كما حافظ عجمان على المغربي عصام فايز في «فئة المقيم»، ويفاضل في البطاقة الثالثة في هذه الفئة، بين المدافع النيجيري إيمانويل الذي لعب مع الفريق في الموسم الماضي، وبين التعاقد مع لاعب جديد، حسب رؤية المدرب الذي سيلجأ للبحث عن لاعب مهاجم، بعد تأمين الدفاع بالتعاقدات الجديدة.

وفي الوقت نفسه، لم تحسم إدارة النادي بقية الصفقات بالنسبة للاعبين الأجانب، حيث لم يبرم النادي سوى صفقة واحدة، بالتعاقد مع السلوفيني ميرال ساماردجيتش مدافع حتا السابق، وستكون التعاقدات الجديدة في الهجوم والوسط.