«أبيض الشاطئية» يشارك في «دولية أوكرانيا»

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب الكرة الشاطئية، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك للمشاركة في كأس أوكرانيا الدولية الودية التي ينظمها الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، من 23 إلى 25 يوليو الجاري، بمشاركة 4 منتخبات هي أوكرانيا، الإمارات، عُمان، وتركيا.

وتأتي المشاركة في البطولة الودية، ضمن برنامج إعداد «الأبيض» لبطولة كأس العالم التي تقام في روسيا 19 إلى 29 أغسطس المقبل، وذلك في مجمع لوجنيكي الأولمبي، حيث أسفرت القرعة التي أجريت مؤخراً عن تواجد منتخبنا في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات موزمبيق، إسبانيا وتاهيتي.

واختار المدرب محمد المازمي 16 لاعباً للبطولة، وهم: محمد عبدالله، حميد جمال، هيثم محمد، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، علي محمد، علي حسن، وليد محمد، حسين علي، راشد عيد، سالم عبيد، هشام منتصر، حسن علي وأحمد عبدالرحمن.

ويستهل منتخبنا مبارياته في البطولة بمواجهة شقيقه عُمان يوم 23 يوليو، فيما يواجه في المباراة الثانية تركيا يوم 24 يوليو، على أن يختتم مبارياته بمواجهة أوكرانيا مستضيف البطولة يوم 25 يوليو.