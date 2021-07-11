جريزمان يتمسك بقميصه!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني «مصمم» على أن يستكمل عقده مع «البارسا» حتى نهايته، وأنه لا يفكرعلى الإطلاق في الرحيل، وإنما ينوي احترام عقده، رغم المشكلات العديدة التي تواجه «الكتالوني».

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن جريزمان لن يغيّر قميصه خلال «الميركاتو الحالي»، وليست لديه أي خطط أخرى بشأن مستقبله، وإنما يصب كل تركيزه على فرض نفسه عند «البلاوجرانا»، كما أنه يريد تحسين صورته أمام جماهير «الكامب نو»، بعد أن تعرضت للتشويه مؤخراً بسبب الفيديو المؤسف الذي ظهر فيه هو وزميله عثمان ديمبلي وهما يسخران من بعض العمال الفنيين اليابانيين، أثناء جولة لبرشلونة في اليابان.

وقالت الصحيفة إن جريزمان بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده، سيبذل أقصى جهده لتقديم أفضل ما عنده، حتى يحظى بدعم ومساندة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الذي أعلن بدوره مؤخراً أنه لا نية في الاستغناء عن النجم الفرنسي.

وكانت بعض الشائعات أشارت إلى أن «البارسا» يفكر في التخلص من جريزمان، توفيراً لراتبه الكبير، من أجل إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما تحدثت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن هناك احتمالاً لعقد صفقة تبادلية بين «البارسا» وأتليتكو مدريد تشمل جريزمان مقابل ساؤول نيجيز، وهي الشائعات التي لم يؤكدها أي مصدر رسمي في النادي الكتالوني.

وينتهي عقد جريزمان مع برشلونة في صيف 2024، ولعب في الموسم المنتهي 51 مباراة منها 45 مباراة أساسياً، وسجل 20 هدفاً، وصنع 12هدفاً.