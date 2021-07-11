مدافع برشلونة على رادار «التوفيز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، المدير الفني الجديد لفريق إيفرتون الإنجليزي، اهتماماً كبيراً بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي كليمان لينجليه لاعب برشلونة الإسباني.

وبدأ بينيتيز عمله في جوديسون بارك ملعب التوفيز، ويفكر بجدية في الاحتمالات المختلفة، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، قبل خوض مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ووضع بينيتيز المدافع الفرنسي على رأس أولوياته، حسبما ذكر موقع «ياهو سبورت» الذي قال إن المدير الفني الأسبق لفريق ليفربول، على اقتناع بأن لينجليه يمكنه أن يمثل إضافة للفريق.

وأضاف الموقع أن استعداد برشلونة لبيع اللاعب، يسهل المفاوضات بين الطرفين، حيث يسعى النادي «الكتالوني» للتخلص من بعض لاعبيه لتخفيض الرواتب وتوفير الميزانية اللازمة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصبح حراً منذ نهاية يونيو الماضي. وأشار الموقع إلى أن انضمام لينجليه لـ «التوفيز» سيتيح له الفرصة للعب إلى جوار مواطنه المدافع لوكاس ديني زميله في منتخب فرنسا، والذي كان لاعباً سابقاً في «البارسا»، ولكنه اختار الرحيل إلى إيفرتون قبل عامين، وأثبت نجاحاً كبيراً في الدوري الإنجليزي، ما أهّله للانضمام إلى منتخب «الديوك».

يذكر أن لينجليه كان سادس أكثر لاعبي برشلونة مشاركة في المباريات خلال الموسم المنتهي، حيث لعب 48 مباراة، منها 42 مباراة أساسياً، ورغم أن هذه المحصلة تبدو مقبولة في الظروف العادية، فإن الموقع قال: إن السر في كثرة مشاركة لينجليه في المباريات، كان نتيجة قلة اختيارات الهولندي رونالد كومان المدير الفني، بالنسبة لمركز قلب الدفاع، ولكن الوضع سيكون مختلفاً في الموسم الجديد، بعد انضمام أكثر من لاعب في هذا المركز، وآخرهم الإسباني إيريك جارسيا القادم من مانشستر سيتي.