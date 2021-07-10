كيليني يعدد مفاتيح الفوز على الإنجليز

روما (د ب أ)

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، وقائد الفريق جورجيو كيليني، أن الآزوري عليه أن يخوض المواجهة أمام إنجلترا غداً الأحد في نهائي يورو 2020، بذهن صاف وقلوب دافئة.

ويطمح المنتخب الإيطالي للقبه الأول في كأس الأمم الأوروبية منذ عام 1968، على حساب المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، والذي يتسلح بالجماهير الغفيرة على ستاد ويمبلي، أملاً في الفوز بالبطولة القارية للمرة الأولى، وحصد أول لقب له منذ كأس العالم 1966.

وقال كيليني في تصريحات صحفية اليوم السبت: نحتاج إلى ذهن صاف وقلوب دافئة، سيكون هناك فترات علينا أن نلعب خلالها بجراءة وفترات أخرى علينا أن نتحلى خلالها بالهدوء، لا يمكننا أن نسيطر طوال 90 دقيقة.

وأضاف: عليك أن نمتص بعض الحماس عندما تخوض النهائي، هذا ينطبق علينا وعلى إنجلترا، علينا أن نقتنص هذه الفرص، هناك حاجة لبعض الجنون والذهن الصافي.

ولم يخسر منتخب إيطاليا في أخر 33 مباراة له تحت قيادة مانشيني، كما لم يسبق وأن خسر أمام إنجلترا في البطولات الكبرى.

وقال مانشيني: علينا أن نظهر بطريقتنا المعهودة، أن نؤدي بشكل جيد ونلعب بشكل رائع. وأضاف: أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة، هو خبر رائع لعشاق كرة القدم في كل مكان، ندرك أن المباراة عالية الإمكانيات.