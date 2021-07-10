الظفرة يستهل تحضيراته في غياب «الرباعي الأجنبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أدى فريق الظفرة أول حصة تدريبية له اليوم، بإشراف السوري محمد قويض بملعبه الفرعي بمشاركة لاعبيه المواطنين بقيادة خالد السناني قائد الفريق، بينما حضر من المقيمين العماني عمران الجساسي والغاني بنجامين أيم.

وغاب عن الحصة الأولى التي حضرها أحمد عمران القبيسي رئيس شركة كرة القدم، السنغالي ماكيتي ديوب المحترف الأجنبي الوحيد المرتبط بعقد مع النادي، والذي ينضم للتدريبات غداً «الأحد».

ويواصل الفريق تدريباته حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث ينال الفريق إجازة 4 أيام بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك، قبل أن يعود للتجمع من جديد وينتظم في معسكر داخلي في دبي اعتباراً من 24 الشهر نفسه.

